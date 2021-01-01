01 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bugünkü vaka ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs verilerine göre semptom gösteren bin 908 hastayla birlikte 12 bin 203 yeni vaka tespit edilirken 212 kişi hayatını kaybetti.



İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.

